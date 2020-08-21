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Gündem
Tolga SAĞLAM- Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Trabzon’da sağanak yağış

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Trabzon’da sağanak yağış
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TRABZON’da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kendilerini poşetlerle korumaya çalıştı.

Trabzon’da, öğle saatlerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalananlar, çevredeki iş yerlerinde bekledi. Bazı kişilerin, poşetle önlem almaya çalıştığı, koşarak saçak altlarına sığındığı görüldü.

Trabzon’da sağanak yağış

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