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Trabzon'da sağanak etkili oldu

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#Trabzon#Sağanak Yağış#Trabzon Havalimanı
Trabzonda sağanak etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 22:24

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

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Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilerek, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

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Trabzonda sağanak etkili oldu

"METREKAREYE 50 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçesinde ve doğu kesimlerde etkisini sürdürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması, batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir."

Açıklamada, vatandaşlardan, sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

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Trabzonda sağanak etkili oldu

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#Trabzon#Sağanak Yağış#Trabzon Havalimanı

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