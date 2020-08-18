Trabzon'da panik! Herkes koronavirüs karantinası sandı ama gerçek farklı çıktı

Yemişli Mahallesi'nde yaşayan F.K. dün büyükbaş hayvanını kesip etini komşularına dağıttı. Eti pişirip yiyen 5 kişi, ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sürmene Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acilde tedavi edilip taburcu olan 5 kişi, komşularının kestiği hayvanın etinden yediklerini söyleyince İlçe Sağlık ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ekipleri harekete geçti. Kesilen büyükbaştan alınan numuneye test yapıldı. Hayvanda şarbon hastalığı mikrobu bulundu.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Bu tespit üzerine mahalle karantinaya alındı. 'Dikkat bu bölge şarbon hastalığı nedeniyle karantina altına alınmıştır’ yazılı pankartlar asılan mahallede, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden uzmanlar, geniş çaplı inceleme başlattı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından etler imha edildi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu aşı vuruldu. İlçeden hayvan giriş-çıkışına izin verilmiyor.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, mahallede tüm tedbirlerin alındığını, gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

‘ŞARBON KARANTİNASINI KORONAVİRÜS SANIYORLAR’

Asılan pankartlardaki 'karantina'yı mahallede yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs karantinası zannettiği öğrenilirken, esnaf Ali Kemal Durgun, "Şarbon vakası bizim mahallede ama bulunduğumuz noktaya 700 metre yukarıda bir yerde çıkmış. Buraya 'şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alınmıştır' diye pankart astılar. Ancak vatandaşlar sadece karantina kısmına odaklanıyor koronavirüs nedeniyle. Şarbon kısmını kimse okumuyor. 'Karantina mı var, dışarı çıkmayacak mıyız, ne oldu?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Vatandaşlar paniğe kapıldı" dedi.

Mahalleli Arslan Aktaş da karantina ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmasının faydalı olacağını söyleyerek "Yetkililer bir şey söylemediler ama mahalleye bu pankartı asmışlar. Bir karantinadan bahsediliyor ama tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

‘ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK’

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde bir mahallenin şarbon şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Karantinaya alınan bölgede aşılama ve gerekli tüm tedbirlerin alınıp, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Sürmene İlçesi Yemişli Mahallesi'nde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Sürmene İlçe Müdürlüğümüz tarafından ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl/İlçe müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler ise imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şuan endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir.”