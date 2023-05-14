Trabzon'da oyunu kullanan Bakan Karaismailoğlu: Sözün bittiği yerdeyiz

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AK Parti'nin Trabzon 1’inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, memleketi Trabzon'da oy kullanacağı Beşirli İMKB Ortaokulu’na geldi. Partililerce karşılanan Karaismailoğlu, 2045 numaralı sandıkta oy kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz ve Trabzon için inşallah çok hayırlı bir sonuç çıkar. Bundan sonra milletimiz için, memleketimiz için ne yapabiliriz artık sahada söylediklerimizi icraata geçirme vakti. Çok yoğun tempolu bir seçim süreci geçirdik. İnşallah bu yoğun tempo devam edecek. Ardından ihracatlar ve milletimizin hayatını kolaylaştıracak işlerde vatanımızı, milletimizin selameti doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun, sözün bittiği yerdeyiz.

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Sandık demokrasilerin vazgeçilmezi. İnşallah hem de yapılan işlerin takdir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için bir fırsat. Milletimiz de bugün bunu son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde milletimizin isteği doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, oy pusulasının uzun olmasına yönelik soruya da "O da demokrasinin güzelliği" yanıtını verdi.