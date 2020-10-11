Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da çalılık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahale çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde, saat 23:30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzonda, merkeze bağlı Akyazı Mahallesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı.
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