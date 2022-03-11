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Okullar tatil mi, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye genelinde İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, pazartesi günü için de merak edilmeye başlandı. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da 11 Mart Cuma günü için okulların tatil olup olmayacağına yönelik herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak önümüzdeki günlerde kar yağışının şiddetini arttırması halinde pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Konuyla ilgili güncel açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.