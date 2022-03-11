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Trabzon'da okullar tatil mi?

#Trabzon#Trabzon Kar Tatili#Trabzonda Kar Tatili Var Mı
Trabzonda okullar tatil mi

Trabzon'da okullar tatil mi sorusu, yurt genelinde art arda gelen kar tatili haberlerinin akabinde Trabzonlu öğrencilerinde gündeminde yer alıyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi açısından İstanbul ve bazı illerde okullar tatil edilmişti. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

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Okullar tatil mi, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye genelinde İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, pazartesi günü için de merak edilmeye başlandı. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da 11 Mart Cuma günü için okulların tatil olup olmayacağına yönelik herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak önümüzdeki günlerde kar yağışının şiddetini arttırması halinde pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. 

Konuyla ilgili güncel açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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