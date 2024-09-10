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Trabzon'da motosikletli Yalçın Davulcu'nun feci ölümü

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#Trabzon#Maçka#Kaza
Trabzonda motosikletli Yalçın Davulcunun feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:59

Trabzon'da Zigana Tüneli'nde TIR’a çarpıp altına giren motosikletin sürücüsü Yalçın Davulcu (23), hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki yeni Zigana Tüneli'nde meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden Yalçın Davulcu'nun kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarparak altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Davulcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Davulcu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Trabzon'da bir dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan Yalçın Davulcu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)

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#Trabzon#Maçka#Kaza

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