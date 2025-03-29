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Lunaparkta korkunç kaza: Genç kız ağır yaralandı

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#Trabzon#Lunapark#Kamikaze
Lunaparkta korkunç kaza: Genç kız ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 14:46

Trabzon'daki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger oyun aletine bindi.

BAŞINI ÖNÜNDEKİ DEMİRE ÇARPTI

Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Trabzon#Lunapark#Kamikaze

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