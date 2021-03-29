Trabzon’da lastikçide korkutan yangın

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde çoğu karkas haldeki 6 katlı apartmanın alt katında bulunan oto lastik tamiri dükkanında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yerinde yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, paniğe kapılan çevre binalardakilerin dışarı çıktığı gözlendi. İlçenin yanı sıra kentten takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında, iş yeri ve üst katındaki boş evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara