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Gündem
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Trabzon’da lastikçide korkutan yangın

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Trabzon’da lastikçide korkutan yangın

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde 6 katlı binanın alt katındaki oto lastik tamiri dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İş yeri ve alevlerin sıçradığı 1 evde hasara neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Trabzon’da lastikçide korkutan yangın
İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde çoğu karkas haldeki 6 katlı apartmanın alt katında bulunan oto lastik tamiri dükkanında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yerinde yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, paniğe kapılan çevre binalardakilerin dışarı çıktığı gözlendi. İlçenin yanı sıra kentten takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında, iş yeri ve üst katındaki boş evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Trabzon’da lastikçide korkutan yangın

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