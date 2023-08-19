Trabzon'da Kültür Yolu Festivali... Bakan Ersoy: Dünya markasına dönüştürmek istiyoruz

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Kültür Yolu Festivalleri'nin 2'nci durağı 19-27 Ağustos'ta Trabzon ve Erzurum'da gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı düzenlenecek olan Sümela ve Palandöken Festivalleri'nde; sergi, tiyatro, konser, çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenecek. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğrafseverin katılımıyla gerçekleştirilecek. Fotoğraf tutkunları, Trabzon ve Erzurum'un manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere para ödülü takdim edilecek.

Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında; Trabzon Fuar Merkezi'nde Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Motive, Fatma Turgut, Ali Kınık, Göksel, İkilem, Dedüblüman, Oğuzhan Koç konser verecek. Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Ferhat Göçer, Merve Özbey, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşecek. Ayrıca Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tasavvuf konserleri ve halk dansları topluluğu da izleyiciyle buluşacak. Şehit Eren Bülbül ile Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek.

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"BİR DÜNYA MARKASI OLMASINI İSTİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Birçok amaca hizmet eden festivaller var. Çocukları da düşündük. Çocuk şehri oluşturuldu. 200'den fazla etkinlik çocuklar için hazırlandı. Eren Bülbül evladımızın anısına hikayesini içeren Kesişme filmi var. Vatandaşımızın erişimine açılacak" dedi.

Bakan Ersoy, "Şehirlerin tüm dünyada olduğu gibi değerini artırmasını da hedefliyoruz. O yüzden turizmi geliştirme ajansımız özellikle yurt dışından çok fazla editör, basın mensubu kanaat önderini de festivallerin gerçekleştirildiği şehirlere getiriyor. Onların da buradan yayın yapmasını sağlıyoruz. Bu vesileyle bir dünya markası olmasını istiyoruz" diye konuştu.