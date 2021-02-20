Trabzon’da koronaya sıkı takip

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon’da haftalık 1851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Filyasyon ekipleri, bölgede son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ziyaretlerden yayıldığını tespit edince, ek tedbirler alındı. 939 kişilik 242 ekip cadde ve sokaklarda HES kodu denetimlerini arttırdı. Cenaze namazına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı. Evlerde doğum günü, nişan kutlamaları ile taziye ziyaretlerinde bir araya gelme ve aile içi, komşu buluşmalarına da denetim getirildi. Kısıtlamalarda ilçeler arası geçişlere, köy ve mahallelere çıkışlara da izin verilmeyecek. Giriş ve çıkışlarda polis kontrol noktaları olacak.

‘DENETİMSE DENETİM CEZAYSA CEZA’

Kentte özellikle Trabzonspor’un maç günlerinde bir arada televizyondan maç izlendiği duyumları üzerine, taraftara da sıkı takip kararı alındı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, önlemlerle ilgili “Denetimse denetim, ceza ise ceza, iş yeri kapatma ise kapatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Başka çaremiz kalmadı” dedi. Vali Ustaoğlu, artışın devamı halinde Trabzon’un kademeli yasakların en son kaldırılacağı iller arasında yer alabileceğini söyledi.