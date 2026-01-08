×
Trabzon'da korkunç olay! Saç ekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti

#TRABZON #Ortahisar #Saç Ekimi
Trabzonda korkunç olay Saç ekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 17:44

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan 47 yaşındaki Temel Altuntaş hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı. Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Altuntaş’ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

