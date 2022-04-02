Trabzon'da korkunç olay: Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

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Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarıyla jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki aramalarında, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi. Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı. İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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