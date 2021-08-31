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HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da korkunç olay! 3 kızını acımasızca katletti
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Trabzon'da korkunç olay! 3 kızını acımasızca katletti

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Trabzon’un Of ilçesinde cami imamlığı yapan Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Köyde cami imamlığı yapan Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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