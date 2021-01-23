MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
GeriGündem Trabzon'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Trabzon'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü
Abone Olgoogle-news

Trabzon'un Maçka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ali A'nın kullandığı 06 DM 4930 plakalı otomobil, Trabzon-Maçka kara yolundaki tünel mevkisinde karşı yönden gelen Adem U'nun yönetimindeki 61 PB 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların büyük hasar aldığı kazada, 61 plakalı otomobilde bulunan Yunus Emre U, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle