Trabzon'da karla mücadele devam ediyor!

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yayla yollarını kullanan vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapması için harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkii ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla kapalı olan yolları ulaşıma açtı. Yine yüksek kesimlerde kar ve kürtüklerle kapalı yollarda da çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kış aylarında yerleşimin olmadığı ancak yazın insan hareketliliğinin yoğunluk kazandığı yayla yollarımızı ulaşıma açık ve güvenli seyahate uygun hale getiriyoruz. Kar ve kürtük temizleme çalışmalarımız, zirvelerde ulaşılamayacak nokta kalmayıncaya kadar sürecek" denildi.