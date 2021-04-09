MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
GeriGündem Trabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
TRABZON (AA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Trabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon'da karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

Trabzon'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, karekod uygulamalı şehit emniyet mensupları için hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Trabzonda karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
Trabzon Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Beşirli Mahallesi'ndeki Sahil Parkında Emniyet Mensupları Hatıra Fidanlığı kuruldu.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile oluşturulan fidanlığa, görev esnasında Trabzon'da şehit düşen ve defin yeri Trabzon'da olan 55 emniyet mensubu adına fidan dikildi.
Fidanların hangi şehide ait olduğunu gösteren fotoğrafa ve şehitlerin özgeçmişlerine karekod uygulamalı tabelalar aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi