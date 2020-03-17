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TRABZON (İHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı

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Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı
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Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı özellikle Araklı, Sürmene, Arsin, Köprübaşı, Şalpazarı, Düzköy ve Tonya ilçelerinde etkili olurken, 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ile birlikte kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına başladı. Şuana kadar tüm mahalle yolları ise ulaşıma açıldı.

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