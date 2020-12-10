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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Trabzon'da kalabalık cadde ve sokağa HES kodu ile giriş uygulaması başladı

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Trabzon'da kalabalık cadde ve sokağa HES kodu ile giriş uygulaması başladı
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Trabzon'un kalabalık cadde ve sokağı kapatılarak 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Cadde ve sokağa girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Trabzon'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kentin Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi kapatılarak HES kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Bu cadde ve sokaklara girmek isteyenler HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra alınıyor. Polis ekiplerince cadde ve sokakların giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu. Bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapan polisler, HES kodu bulunmayan vatandaşların geçişine izin vermedi. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Uygulamanın insanlara güven verdiğini söyleyen Erol Çapkın, "Uygulama çok iyi oldu. Kişilerin temaslı olup olmadıkları tespit ediliyor. Bu bağlamda da insanların daha güvende olmaları sağlanıyor" diye konuştu.

Fatma Çapkın ise "Çok güzel bir uygulama yapılıyor. Sağlık çalışanıyım. Gerçekten hayat eve sığar. Neler çekildiğini görüyoruz. Güzel bir uygulama, umarım işe yarar" dedi.

Trabzonda kalabalık cadde ve sokağa HES kodu ile giriş uygulaması başladı

 

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