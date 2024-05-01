Trabzon'da İYİ Parti'ye istifa şoku! İl başkanlığında yönetim düştü

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Trabzon’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık’ın partisinden istifası sonrası İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda açıklamada bulunan Fatma Başkan, “2023-2024 seçimlerinde partimizin uyguladığı strateji maalesef başarılı olmadı. Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti’nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına genel merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık. Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık. Vekilimiz Yavuz Aydın’la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük. Fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım. Ancak İYİ Parti olarak, sınırlı il ve ilçeler dışında ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık. Trabzon’da Mustafa Bıyık Başkanımız ile Yomra Belediyesini alarak mevcut belediyemizi koruduk” dedi.

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‘KENDİ SÖYLEMLERİMİZLE ÇELİŞTİK’

Kongrede Koray Aydın’a destek verdiklerini belirten Başkan, “Kendi söylemlerimizle çeliştik, millete ve tabana rağmen siyaset yapılmayacağını gördük. Bu durumun ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bir kongre kararı aldı ve aday olmayacağını belirtti. İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı. Partimizin çok değerli 3 ismi kongrede adaylığını açıkladı. Bunlardan biri de şehrimizin gururu, bakanımız Sayın Koray Aydın’dı. Biz kendisini destekledik. Zaten Trabzon teşkilatına yakışan da buydu. Trabzonlu bir genel başkan adayı varken başka bir adayı destekleyemezdik, bize yakışmazdı. Süreçte diğer genel başkan adaylarımızı da aradım ve hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Trabzon çok farklı bir şehirdir. Bu şehrin yazılı olmayan kuralları, çok keskin normları vardır. Bu şehir milliyetçidir, kendi adamını tutar. Kendinden olanı her zaman destekler. Fakat İYİ Parti Olağanüstü Kongresi’nde böyle olmadı. İYİ Partililerin oyları ve emekleri ile siyaset yapan ve partimize umut olan Genel Başkan Adayı Sayın Koray Aydın’la dostluk yapıp, yol yürüdüğü halde desteklemeyenler oldu” diye konuştu.

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‘KONGRE İLE ALAKALI ÇOK DAHA FAZLA ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM’

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Başkan, “Kongrede yaşanan bazı olaylar bizi derinden sarsmıştır. Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, kongrede oy kullanamamıştır. Bilgileri yanlış girilmiştir. Kasıtlı veya kasıtsız bilmiyoruz. Ancak bir önceki kongrede sorunsuz oy kullanabilen bir delegenin bu seçimde oy kullanamaması şüpheli bir durumdur. Kongre ile alakalı çok daha fazla şey söyleyebilirim ancak siyasi etik gereği bu konulara fazla girmek istemiyorum. Sonuca gelecek olursak, artık İYİ Parti İl Başkanı olarak yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum. Bugün itibarıyla yürütmüş olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve İYİ Parti ailesine başarılar dilerim. Şimdiye kadar benimle yol yürümüş il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, teşkilat mensuplarıma ve partimize gönül veren herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Fatma Başkan'ın görevinden istifası sonrası İYİ Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu’nu oluşturan 80 üyenin 62’si de görevinden istifa etti. Yaşanan gelişme sonrası, yeter sayının sağlanamadığı için il yönetimi düştü.