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Trabzon’da heyelan! Canlarını zor kurtardılar

#TRABZON#Heyelan#AFAD
Trabzon’da heyelan Canlarını zor kurtardılar

Trabzon’un Sürmene ilçesinin yüksek kesimlerinde karın hızlı erimesi sonucu toprağın yumuşamasıyla dün sabah saatlerinde Oylum Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Dik yamaçtan gelen heyelan, evleri ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı. Heyelanda, daha önce boşaltılan tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye giden AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev de tedbir amaçlı boşaltıldı. Akyasan Ailesi’nden Haydar Akyasan, “Pencereye çıktım ki dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı” dedi.

19 EV, 2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

AFAD’tan yapılan açıklamada, dün saat 08.00 sıralarında aşırı yağışlar, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak meydana gelen heyelanda, 3 ev ile kullanılmayan bir okul ve lojman binasının toprak altında kaldığı, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi. Heyelan sebebiyle Küçük Dere’nin kapandığı ve dere yatağında su birikmeye başladığı belirtilerek, “Biriken suyun sel riski oluşturması sebebiyle bölgede bulunan 19 ev boşaltılmış; 2 okul tahliye edilmiştir” denildi.

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#TRABZON#Heyelan#AFAD

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