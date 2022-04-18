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Trabzon’da heyelan: 3 ev toprak altında kaldı

#TRABZON#Sürmene#Heyelan

Trabzon’un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu Oylum Mahallesi’nde boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okul, toprak yığını altında kaldı. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, 2 evin boşaltıldığı bölgede irili ufaklı devam eden heyelan anları da kameraya yansıdı.

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İlçenin yüksek kesimlerinde karın ani hızlı erimesi sonucu toprağın yumuşamasıyla sabah saatlerinde Oylum Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı. Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Trabzon’da heyelan: 3 ev toprak altında kaldı

"KOPTU, GELİYOR"

Bölgede irili ufaklı süren heyelan anları da çevredekiler tarafından cep telefonunun yanında DHA kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasının sürdüğü, ardından da çamurlu suların dereye aktığı görülüyor. Heyelanlı bölgede cep telefonuyla çekim yapan bir kişinin de "Koptu geliyor dağ, yol, dere kapandı. Allah korusun" dediği duyuluyor.

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Trabzon’da heyelan: 3 ev toprak altında kaldı

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#TRABZON#Sürmene#Heyelan

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