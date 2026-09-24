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Trabzon’da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Heyelan#Doğal Afet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 11:03

Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), meydana gelen heyelanda toprak altında kaldı. Ekipler, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlattı.

Trabzon’da heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yyamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal’ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.

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#Trabzon#Heyelan#Doğal Afet

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