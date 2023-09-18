Trabzon’da hamsi bayramı iri geldi bol geldi

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Balıkçı Ahmet Çoğalmış, “Hamsi bol miktarda, geçen seneye göre tezgâha erken geldi. Fiyatı sezon başı 100 liraydı şimdi 50 liraya kadar düştü. Bundan sonra daha da bollanır ve fiyatı daha da düşer. Hamsi ne kadar ucuz olursa vatandaşın memnuniyeti de o derece fazla oluyor. Rağbet fazla hamsiye. Biz de oldukça mutluyuz” dedi. Balıkçı Cem Yazıcı da “Bu sene tam bir hamsi sezonu diyebiliriz. Palamut bu yıl çıkmadı. Ama hamsi güzel geldi, iri geldi, bol geldi. Fiyatı da gayet makul. Vatandaş da rahat rahat alabiliyor” diye konuştu.