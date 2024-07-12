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Trabzon'da golf aracıyla gezen Arap turistler Uzungöl'e düştü

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#Trabzon#Turist#Uzungöl
Trabzonda golf aracıyla gezen Arap turistler Uzungöle düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 13:59

Trabzon’un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı.

Trabzonda golf aracıyla gezen Arap turistler Uzungöle düştü

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. Çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Trabzonda golf aracıyla gezen Arap turistler Uzungöle düştü

Trabzonda golf aracıyla gezen Arap turistler Uzungöle düştü

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#Trabzon#Turist#Uzungöl

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