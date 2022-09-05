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Trabzon'da girdiği denizde kayboldu! Acı haber geldi

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#Abdüllatif Kıraç#Arsin#Deniz
Trabzonda girdiği denizde kayboldu Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 14:01

Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde görevli imam Abdüllatif Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Trabzonda girdiği denizde kayboldu Acı haber geldi


Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. Denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması, arama çalışmalarını zorlaştırırken, Kıraç’ın aile yakınları da bölgeye gelerek, kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılarak kaybolan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı Kıraç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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#Abdüllatif Kıraç#Arsin#Deniz

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