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Trabzon'da fıkraları aratmayan muhtarlık seçimi yenilendi

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#Hasan Asan#Yakup Toprak#Trabzon
Trabzonda fıkraları aratmayan muhtarlık seçimi yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 20:58

Trabzon’un Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi'nde 31 Mart’ta iki adayın da sicil kaydı sorunu şikâyeti üzerine iptal edilen muhtarlık seçimleri bugün yenilendi. İki adayın yarıştığı seçimleri Mustafa Genç kazandı.

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü köyünde 31 Mart'ta muhtarlık seçiminde Yakup Toprak ile Hasan Asan'ın yarıştığı seçimi Hasan Asan kazanmıştı. Köyde iki dönem muhtarlık yapan Yakup Toprak, Hasan Asan'ın sicil kaydı sorunu olduğu gerekçesi ile seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. Hasan Asan da Yakup Toprak'ı aynı konu üzerine şikâyet etmişti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından iki adayın da muhtarlık yapamayacağına ve 2 Haziran tarihinde Yaylaönü köyünde yeniden seçim yapılmasına karar verilmişti. Fıkra gibi muhtarlık hikayesi bugün yenilenen seçimle neticelendi.

İki adayın olduğu muhtarlık seçimlerinde Mustafa Genç 145 oy alırken, Sabri Toprak ise 70 oy aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre muhtarlığı Mustafa Genç kazandı.

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#Hasan Asan#Yakup Toprak#Trabzon

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