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Trabzon'da FETÖ operasyonu: Yüklü miktarda döviz ele geçirildi

#FETÖ#Trabzon#Operasyon

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin ‘güncel yapılanmasına’ yönelik daha önceki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi kapsamında genişletilen soruşturmada 6 kişiye yönelik 2’nci dalga operasyonu düzenledi.  Operasyonda illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan T.K., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanırken, diğer şüpheliler Ü.P., F.Y., E.D., B.A. ve F.Y.  evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile üst aramalarında 67 bin 400 dolar, 720 euro, 8 bin 800 lira, 14 telefon, 3 laptop, 3 tablet, 9 flash bellek, 6 sim kart, 5 doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Trabzonda FETÖ operasyonu: Yüklü miktarda döviz ele geçirildi



Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.  

Öte yandan operasyon anları da polis kamerasıyla kaydedildi.

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#FETÖ#Trabzon#Operasyon

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