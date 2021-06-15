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Gündem
Fatih TURAN/TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Trabzon’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

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Trabzon’da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Trabzon'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında ihraç yüzbaşı, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 1’i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında ihraç yüzbaşı, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 1’i kadın 12 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el koydu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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