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DernekpazarÄ±- Of kara yolunda saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda tÃ¼nele ters yÃ¶nden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±. DiÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Birinciâ€™nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Ä°tfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lan Mehmet Zeki Birinciâ€™nin cenazesi, morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Jandarma kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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