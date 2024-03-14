×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da feci ölüm: Ters yönde ilerleyip tünele girdi, iÅŸ makinesine çarptÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Trabzon#Trafik KazasÄ±#Kaza
Trabzonda feci Ã¶lÃ¼m: Ters yÃ¶nde ilerleyip tÃ¼nele girdi, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 14, 2024 16:52

Trabzonâ€™un DernekpazarÄ± ilÃ§esinde ters yÃ¶nde ilerlediÄŸi tÃ¼nelde iÅŸ makinesine Ã§arpan hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet Zeki Birinci (80), hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haberin DevamÄ±

DernekpazarÄ±- Of kara yolunda saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda tÃ¼nele ters yÃ¶nden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±. DiÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Birinciâ€™nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Ä°tfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lan Mehmet Zeki Birinciâ€™nin cenazesi, morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Jandarma kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Â

Trabzonda feci Ã¶lÃ¼m: Ters yÃ¶nde ilerleyip tÃ¼nele girdi, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±

Trabzonda feci Ã¶lÃ¼m: Ters yÃ¶nde ilerleyip tÃ¼nele girdi, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±

Trabzonda feci Ã¶lÃ¼m: Ters yÃ¶nde ilerleyip tÃ¼nele girdi, iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Trabzon#Trafik KazasÄ±#Kaza

BAKMADAN GEÇME!