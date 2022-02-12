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Trabzon'da feci kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

#TRABZON#Araklı İlçesi#Trafik Kazası
Trabzonda feci kaza Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'da, kamyonete çarparak üçe bölünen otomobilin sürücüsü Hamit Çebi (34) hayatını kaybetti. Kazada kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki 61 AC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EE 801 plakalı kamyonete çarptı.

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

Trabzonda feci kaza Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

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#TRABZON#Araklı İlçesi#Trafik Kazası

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