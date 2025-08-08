Trabzon'da feci kaza! Arap turistleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan Çaykara'nın Demirkapı (Haldizen) Yaylası Balıklı Göl mevkisinde meydana geldi.



Körfez ülkelerinden gelen Arap turistleri taşıyan 61 AFZ 025 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsü virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Minibüs, taş ve kayalık sarp alanda taklalar atarak dere yatağında durdu.



İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada ölenlerin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü belirtildi.