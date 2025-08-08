×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da feci kaza! Arap turistleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Kaza#Arap Turist
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 16:27

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm bölgesi Demirkapı Yaylası'ndan turistleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Trabzon ve Bayburt sınırındaki dağların arasında yer alan Çaykara'nın Demirkapı (Haldizen) Yaylası Balıklı Göl mevkisinde meydana geldi.

Körfez ülkelerinden gelen Arap turistleri taşıyan 61 AFZ 025 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsü virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı. Minibüs, taş ve kayalık sarp alanda taklalar atarak dere yatağında durdu.

Trabzonda feci kaza Arap turistleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trabzonda feci kaza Arap turistleri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı



Kazada ölenlerin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Kaza#Arap Turist

BAKMADAN GEÇME!