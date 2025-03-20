×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da endişelendiren görüntü: Beton yolda derin çatlaklar ve çökmeler oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Ortahisar#Çökme
Trabzonda endişelendiren görüntü: Beton yolda derin çatlaklar ve çökmeler oluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 13:26

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası beton yol ve çevresindeki istinat duvarında derin çatlaklar ve çökmeler oluştu. Bölge halkı endişeye neden olan yol ve çevresinde önlem alınmasını istedi.

Haberin Devamı

Ortahisar ilçesinin Uğurlu Mahallesi’nde beton yol üzerinde 2 ay önce başlayan irili ufaklı çatlaklar, son günlerde etkisini sürdüren sağanak sonrası genişledi. Yolun birçok bölümünün yanı sıra çevresindeki istinat duvarında da oluşan çökme ve çatlaklar, mahalle halkında endişeye neden oldu.

Uğurlu Mahallesi Muhtarı Bilal Kapucu, yağışların ardından kayma ve çökmelerin oluştuğunu ifade ederek “Bu bölgedeki vadide, üst kısımlardaki arazilerde önceden bağ, bahçe ve tarlalar vardı. O yıllarda insanlar tarlalarından çıkan taşları kanallara doldurur, yer altı su kanalları yaparlardı. Sonraki yıllarda fındıklar dikildi. Fındık dikiminden sonra, o suyu emen kanallar yok oldu. Yamaç bölgeler ve toprak kalınlığı yüksek aynı zamanda alt tabaka da sert değil. Yağmurlu havalarda da kaymalar ve çökmeler oluşuyor. Buradan geçen derenin debisi yüksek, yolun altı da boş, yol dar ve kenara ev yapılmış. Yolda bu hale gelmiş. Devletin tüm kurumlarınca buraya müdahale edilmesi lazım. AFAD bence buraya el atmalıdır” diye konuştu.

Trabzonda endişelendiren görüntü: Beton yolda derin çatlaklar ve çökmeler oluştu

Haberin Devamı

"TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Şeref Birinci, çatlakların giderek büyüdüğünü belirterek, ”2 yıldır burada oturuyorum. 5-6 yıl önce de duvarlar yapıldı. Burada hiç çatlak yoktu. Yan tarafta bir göçme olmuştu, belediye oraya taş duvar ördükten sonra kayma olayı durdu. 3-4 ay önce kılcal çatlaklar şeklinde oluşmaya başladı. Sonra kılcal çatlaklar genişleyerek bu hale geldi. Bu yol köyün en fazla kullanılan yolu, servis araçları geçiyor. Alternatif yol yok. Sabah ve öğlen 3 servis, belediye araçları, çöp araçları ve vatandaşların sürekli kullandığı aktif bir yol. Tehlike arz ediliyor” dedi.

Trabzonda endişelendiren görüntü: Beton yolda derin çatlaklar ve çökmeler oluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Ortahisar#Çökme

BAKMADAN GEÇME!