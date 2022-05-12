Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da düğün sonrası kanlı takı kavgası! İfadesi ortaya çıktı... 'Vur hepsini' diye bağırmış

#Takı#Kavga#Düğün
Trabzonda düğün sonrası kanlı takı kavgası İfadesi ortaya çıktı... Vur hepsini diye bağırmış

Trabzon'da doktor Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde takı paylaşımı nedeniyle kavga çıkmış, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaralamıştı. Tutuklu yargılanmasına devam edilen Basri Bulut, duruşmada darbeldiğini öne sürerek "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül’de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonda düğün sonrası takı kavgası Gelinin babası dehşet saçmıştı: Genç çift kararını verdiTrabzon'da düğün sonrası takı kavgası! Gelinin babası dehşet saçmıştı: Genç çift kararını verdiHaberi Görüntüle

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Haberin Devamı

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un ‘silahlı nitelikli kasten yaralama’ suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise ‘azmettirmek’ suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Trabzonda düğün sonrası kanlı takı kavgası İfadesi ortaya çıktı... Vur hepsini diye bağırmış

‘KORUMAK AMACIYLA YERE ATEŞ ETTİM’

Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, kızıyla darbedildiklerini öne sürdü.

Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti.

Gözden Kaçmasın

Düğün sonrası takı kavgası Üzerime yürüdüler ateş ettimDüğün sonrası takı kavgası! 'Üzerime yürüdüler ateş ettim'Haberi Görüntüle

Tutuklu sanık Basri Bulut, “Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim” diyerek kendisini savundu.

Haberin Devamı

Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.

Trabzonda düğün sonrası kanlı takı kavgası İfadesi ortaya çıktı... Vur hepsini diye bağırmış

‘VUR HEPSİNİ’ DİYE BAĞIRMIŞ

Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti” dedi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendiDoktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba ve kızına 8'er yıl hapis istendiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Takı#Kavga#Düğün

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor