Trabzon'da doktora kasklı saldırı: 2 şüpheli gözaltında

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Hasta A.S. (20) istirahat raporu almak için yakını S.N.K. (22) ile birlikte acil servisine başvurdu. Görevli Doktor Mehmet Yıldırım, iddiaya göre tıbben gerekli görmeyerek hastaya rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakını, Doktor Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdı. Hastanede özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri hasta ve hasta yakınına müdahale etti. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora yapılan saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.