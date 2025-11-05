Trabzon'da denizde kaybolan adamdan hala haber yok! Umutlar tükendi

Haberin Devamı

Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları ay sonuna kadar devam etti.

Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda personel katılırken, havadan helikopter, dron ve insansız hava araçları ile, denizden ise sonarlarla bölge tarandı. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy'dan bir ize rastlanılmazken, ay sonu itibariyle arama çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.