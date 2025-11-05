×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da denizde kaybolan adamdan hala haber yok! Umutlar tükendi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Kayıp Kişi#Mehmet Ali Gürsoy
Trabzonda denizde kaybolan adamdan hala haber yok Umutlar tükendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 15:30

Trabzon'un Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde balık avlarken denizde kaybolan ve arama çalışmaları ay sonu itibariyle sonlandırılan şahıs ile ilgili umutlar tükendi.

Haberin Devamı

Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları ay sonuna kadar devam etti.

Trabzonda denizde kaybolan adamdan hala haber yok Umutlar tükendi

Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan çok sayıda personel katılırken, havadan helikopter, dron ve insansız hava araçları ile, denizden ise sonarlarla bölge tarandı. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy'dan bir ize rastlanılmazken, ay sonu itibariyle arama çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Kayıp Kişi#Mehmet Ali Gürsoy

BAKMADAN GEÇME!