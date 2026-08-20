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Trabzon’da denizde bulunan cansız bedenin Giresun’da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

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#Giresun#Keşap#Trabzon
Trabzon’da denizde bulunan cansız bedenin Giresun’da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 22:03

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'un Keşap ilçesinde selde araçlarıyla akıntıya kapılarak kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya’ya (45) ait olduğu saptandı. Akkaya’nın cansız bedeninin ilçedeki dereden ulaştığı deniz yoluyla Trabzon’a kadar sürüklendiği ortaya çıktı.

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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli tıp kurumundan gelen rapor sonucunda, bulunan cansız bedenin Akkaya'ya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi. Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilendi.

Öte yandan cenazesi yarın ilçede toprağa verileceği bildirilen Akkaya’nın yeğeni lise öğrencisi Muhammed Abdullah da sel sularına kapılıp, daha sonra balçığa gömülü cansız bedeni bulunmuştu.

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#Giresun#Keşap#Trabzon

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