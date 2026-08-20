Trabzon’da denizde bulunan cansız bedenin Giresun’da selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli tıp kurumundan gelen rapor sonucunda, bulunan cansız bedenin Akkaya'ya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi. Bu doğrultuda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilendi.

Öte yandan cenazesi yarın ilçede toprağa verileceği bildirilen Akkaya’nın yeğeni lise öğrencisi Muhammed Abdullah da sel sularına kapılıp, daha sonra balçığa gömülü cansız bedeni bulunmuştu.