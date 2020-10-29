Trabzon'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun valilik binası önünde tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden ve bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı katılımın sağlandığı törene, Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Can, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu. Kentin birçok noktalarının da 29 Ekim nedeniyle bayraklarla donatıldığı görüldü.