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Trabzon'da cip dereye uçtu; 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Araklı#Kaza
Trabzonda cip dereye uçtu; 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 22:30

Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan cipteki 5 kişi, yaralandı.

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Kaza akşam saatlerinde Yiğitözü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karadere kara yolundan ilçe merkezine giden plakası ve sürücüsünün ismi bilinmeyen cip, kontrolden çıkınca, demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan cip, dereye yuvarlandı.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzonda cip dereye uçtu; 5 yaralı

Yaralılar, duvarla çevrili dere kıyısından vinç yardımıyla yola çıkartıldı.

Burada bekleyen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları kent ve ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Trabzon#Araklı#Kaza

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