MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrabzon'da çıkan yangında ev küle döndü
GeriGündem Trabzon'da çıkan yangında ev küle döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Trabzon'da çıkan yangında ev küle döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon'da çıkan yangında ev küle döndü

Trabzon’un Sürmene ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Sürmene ilçesinin Kahramanlar Mahallesi’nde, Selver Uzunkaya’ya ait ahşap evde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Yamaçta bulunan eve giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi