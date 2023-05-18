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Trabzon’da çay bahçesinde heyelan kamerada

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#Trabzon#Çay#Heyelan
Trabzon’da çay bahçesinde heyelan kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 12:32

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde çay bahçesi ve ağaçların bulunduğu dik yamaçta, heyelan meydana geldi. 3 dönümlük alanda zarara yol açan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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Akköse Mahallesi Dere mevkisinde dün öğle saatlerinde dik bir yamaçta heyelan oldu. Yamaçtan kayan toprak, buradaki çay bahçesine zarar verdi, çevresindeki bazı ağaçları kökünden sökerek sürükledi. 3 dönümlük alanda zarar neden olan heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntüde heyelan anını, karşı yamaçtan kayda alan kişinin ‘Of of uyarmak lazım, evlerin boşaltılması lazım’ dediği duyuldu.

AFAD ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışması başlatırken, Dernekpazarı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aşık, heyelanlı bölgeden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Aşık, “Yaklaşık 3 dönüm alanda meydana gelen heyelanda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece 1 ev riskli. Vatandaşlarımızın bu alandan uzak durmaları gerekiyor” dedi. (DHA)

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#Trabzon#Çay#Heyelan

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