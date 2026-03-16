Trabzon'da cani koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

#Trabzon Cinayet#İrem Bostan#Şenol Bostan
Trabzonda cani koca dehşeti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 03:03

Trabzon’da boşanma aşamasındaki eşi İrem Bostan’ı tabanca ile vuran Şenol Bostan, ardından kendisine ateş açtı. Eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Şenol Bostan ile eşi İrem Bostan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şenol Bostan, tabancayla önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bostan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

#Trabzon Cinayet#İrem Bostan#Şenol Bostan

