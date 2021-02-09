Ä°lÃ§enin SoÄŸuksu Mahallesiâ€™nde Dursun Akyasanâ€™a ait alt katÄ± ahÄ±r olan 2 katlÄ± betonarme evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Akyasan ve ailesi evi tahliye ederken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine mahalleye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ° ARAÅžTIRILIYOR

Ä°tfaiyenin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n, gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda; evin ahÄ±rÄ±ndaki 3 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, 5 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ile 15 tavuk telef oldu, Ã§evrede park halindeki 3 otomobil ise kullanÄ±lmaz hale geldi.

YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi iÃ§in inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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