Trabzon'da büyük yangÄ±n! Hayvanlar telef oldu, 3 araç kullanÄ±lamaz hale geldi
Trabzon'un SÃ¼rmene ilÃ§esinde alt katÄ± ahÄ±r olan 2 katlÄ± betonarme evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, 5 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ile 15 tavuk telef oldu, park halindeki 3 araÃ§ kullanÄ±lmaz hale geldi.
Ä°lÃ§enin SoÄŸuksu Mahallesiâ€™nde Dursun Akyasanâ€™a ait alt katÄ± ahÄ±r olan 2 katlÄ± betonarme evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Akyasan ve ailesi evi tahliye ederken, alevler kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine mahalleye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ° ARAÅžTIRILIYOR
Ä°tfaiyenin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n, gÃ¼Ã§lÃ¼kle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda; evin ahÄ±rÄ±ndaki 3 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, 5 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ile 15 tavuk telef oldu, Ã§evrede park halindeki 3 otomobil ise kullanÄ±lmaz hale geldi.
YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi iÃ§in inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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