Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Su Borusu#Trabzon Haberleri
Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 14:51

Trabzon'da ana isale hattı patlayınca tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana da sıçradı, çatı katı hasar gördü. Sahil yolu da suyla kaplanırken, ekipler onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

'DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, "Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı" dedi.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Ali Atalar da "Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz" diye konuştu.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

PATLAMA ANI KAMERADA

Trabzon'da Devlet Sahil Yolu'nu göle döndüren, 8 katlı binanın çatı katında hasara neden olan ana isale hattının patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama ile yarılan asfalttan fışkıran suyun saniyeler içinde metrelerce yükseğe ulaştığı görüldü.

Haberin Devamı

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Duvarları kısmen yıkılan çatı katında oturan Esra Taflan, "Balkonda çamaşır makinesinin başındaydım. Birden patlama sesini duydum, devamında su ve taşların sesi geldi.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Üst kattan geldiğini sanmıştık ama su olduğunu fark edince olmadığını anladık. Camdan dışarı bakmaya çalıştığımda sudan başka bir şey göremedim. Yan cepheye geçip de dışarı bakınca, alt kattaki mutfağımın balkon camının kırıldığını gördüm, içeriye su doluyordu. Çok korkuttu. Evde kedilerim var, yerlerinden fırladılar. Su, gür bir şelaleden akar gibi akıyordu" dedi.

Trabzonda isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

Haberin Devamı

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Binada oturanlar su basan evlerini temizlerken, göle dönen yol da yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Onarım çalışmaların sürdüğü bölgede, gece saatlerine kadar su kesintisin yaşanacağı duyuruldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Su Borusu#Trabzon Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür