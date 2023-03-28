Trabzon'da isale hattı patladı, çevredeki bina ve araçlar hasar gördü

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Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı.

Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu.

Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

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'DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, "Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı" dedi.

Ali Atalar da "Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz" diye konuştu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Trabzon'da Devlet Sahil Yolu'nu göle döndüren, 8 katlı binanın çatı katında hasara neden olan ana isale hattının patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama ile yarılan asfalttan fışkıran suyun saniyeler içinde metrelerce yükseğe ulaştığı görüldü.

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Duvarları kısmen yıkılan çatı katında oturan Esra Taflan, "Balkonda çamaşır makinesinin başındaydım. Birden patlama sesini duydum, devamında su ve taşların sesi geldi.

Üst kattan geldiğini sanmıştık ama su olduğunu fark edince olmadığını anladık. Camdan dışarı bakmaya çalıştığımda sudan başka bir şey göremedim. Yan cepheye geçip de dışarı bakınca, alt kattaki mutfağımın balkon camının kırıldığını gördüm, içeriye su doluyordu. Çok korkuttu. Evde kedilerim var, yerlerinden fırladılar. Su, gür bir şelaleden akar gibi akıyordu" dedi.

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YOL ULAŞIMA AÇILDI

Binada oturanlar su basan evlerini temizlerken, göle dönen yol da yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Onarım çalışmaların sürdüğü bölgede, gece saatlerine kadar su kesintisin yaşanacağı duyuruldu.