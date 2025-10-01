×
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunmuştu: İmha edilmesi için çalışma başlatıldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 09:12

 Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.

