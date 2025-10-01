Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunmuştu: Açık denizde imha edildi! İşte o anlar

Haberin Devamı

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.

AÇIK DENİZDE İMHA EDİLDİ

Trabzon'daki Yoroz Limanı'nda inceleme yapan ekipler, sinyal kesici kullanarak vince bağladıkları insansız deniz aracını güvenli bir şekilde denize indirdi.

Sahil Güvenlik ve SAT ekiplerinin müdahalesiyle Sahil Güvenlik botuna bağlanan deniz aracı, açık denizde imha edildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının, açık denizde imhası sonrası açıklamalarda bulundu.

İnsansız deniz aracının Ukrayna’ya ait olduğunu söyleyen Vali Yıldırım, “Önceki gece balıkçılarımız ağlarını atmış avlarını yaparken bir cisme rastlıyorlar. İnsansız bir deniz aracı olduğunu anlıyorlar. Onu alarak limana getiriyor ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber veriyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve jandarma birlikte geliyor ve araca bakıyorlar. Ciddiye alınacak bir insansız deniz aracı olduğunu anlıyorlar. Daha sonra yapılan tespitlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kullanılan cinsten olduğu tespit ediliyor. İstanbul’daki SAT Komandoları geldi. Arkadaşlarımız da tespitlerini yaptı. Savaş esnasında kullanılan patlayıcı yüklü bir cihaz olabileceği değerlendirildi. Bu tespitler yapılınca hiçbir riske girmeden patlatılmasının ve imha edilmesinin daha doğru olduğunu düşündüler.

Gece İstanbul’dan uzmanlarımız geldi. Sabah yapılan değerlendirme de açık denize imha edilmesinin doğru olacağına karar verdiler. Karar tamamen kendilerini aittir. Ortak bir çalışma ile açığa alındı ve patlatma yapıldı. Bu tür cihazları inceleyene kadar ne olabileceğini bilmiyoruz. Balıkçılarımızın kendi avlarını yaparken bu tür cihazlara denk geldiğinde hiçbir şey yapmadan sahil güvenliğe haber vermelerini arzu ediyoruz. Tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımız gelir ve ne gerekiyorsa yapılır. Bir sorun olmadı, güvenli imha yapıldı. Raporları tutuluyor. Ukrayna’ya ait. Üzerinde de zaten yazıları da var” diye konuştu.

HAMSİ İÇİN AĞ ATIP İNSANSIZ DENİZ ARACI TUTTULAR

İnsansız deniz aracını bulan Halil İbrahim Bozok, radarlarında kıyıdan 800 metre mesafede fırtına nedeniyle açığa sürüklenmiş küçük balıkçı teknesi sandıkları cismi teknelerine vinçle çektiklerinde askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı olduğunu anladığını söylemişti.

İnsansız deniz aracını ilk gördüklerinde fiber balıkçı teknesi zannettiklerini ifade eden Bozok açıklamasına şöyle devam etmişti;

"Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük ama sonuçta kaldırırken herhangi bir patlama olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı ama yaptığımız yanlıştı. Denize üzerinde ekipleri çağırarak müdahale etmek lazımdı. Hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermektense kendimiz alıp dışarıya getirelim dedik. İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu. Kıyıya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik. O andan itibaren balıkçı barınağındaki bütün gemilerin boşaltılmasını istediler. Daha sonra avcılık faaliyetimize devam ettik. Sabah olduğunda içerisinde bomba olduğunu duyduk"