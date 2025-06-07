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Trabzon'da araç dereye düştü: 2 ölü, 1 yaralı

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#TRABZON#Trafik Kazası#Otomobil
Trabzonda araç dereye düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 17:18

Trabzon'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç dereye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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Trabzon'da bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ DEREYE UÇTU

Edinilen bilgilere göre Araklı Erenler Mahallesi'nden Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç dereye uçtu. Kazanın ardından aracın sürücüsü yaralanırken, Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

Trabzonda araç dereye düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Araç sürücüsü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#TRABZON#Trafik Kazası#Otomobil

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