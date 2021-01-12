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Gündem
Yaşar FALCI/OF (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Trabzon'da ambulans şoförü Mehmet Efendioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

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Trabzon'da ambulans şoförü Mehmet Efendioğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
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Trabzon'un Of ilçesinde ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

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