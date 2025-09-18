×
Trabzon’da alışveriş merkezinde yangın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 10:29

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, alışveriş merkezinin yakınından geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşım tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. Yangın anları ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

