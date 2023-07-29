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Trabzon'da 9 yaşındaki çocuk yorgun mermiyle yaralandı

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#TRABZON#Yorgun Mermi #Çocuk
Trabzonda 9 yaşındaki çocuk yorgun mermiyle yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 11:36

Trabzon’da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9), yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz (9), yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde çocuğun göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Yavuz’un hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor.

 

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#TRABZON#Yorgun Mermi #Çocuk

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